أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 261 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 261، الصادر في 24 نوفمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة الشرقية.

-قرارات وزارة الداخلية بشأن حرمان سيدة لبنانية الجنسية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعي الأمنية. وإبعاد 3 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وقرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإضافة عقار بحي مصر الجديدة وحذف 5 عقارات بحي وسط القاهرة من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز لمحافظة القاهرة. والعمل باشتراطات رفع كفاءة وتأمين المبانى والمنشآت الصناعية والتخزينية القائمة لحمايتها من أخطار الحريق.

-وقرار محافظة الشرقية بتعديل المخطط التفصيلى لقريـة العزيزية، الوحدة المحلية بالعزيزية، مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع من الجهة القبلية.





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