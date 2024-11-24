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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي ولي العهد الكويتي وينقل له رسالة شفهية من رئيس الجمهورية

وزير الخارجية وولى
وزير الخارجية وولى العهد الكويتى، فيتو

استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الوزير عبد العاطي نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى شقيقه أمير دولة الكويت وولي عهده، ونقل الوزير رسالة شفهية من الرئيس إلى أمير البلاد، أكد من خلالها عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الروابط العميقة بين مصر والكويت، فضلًا عن استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذا توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب، مبديًا الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته.  

 

وأشار إلى تطلع الجانب المصري للحفاظ على دورية انعقاد كافة الأطر المؤسسية الثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين. 

وأبدى وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذًا في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالكويت.  

كما شدد على دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وزير الخارجية يتوجه إلى دولة الكويت في زيارة لتعزيز العلاقات

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بدر عبد العاطي السفير تميم خلاف الكويت دعم مصر الكامل للأمن الخليجي

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