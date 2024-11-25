أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، أثار الفزع بين النشطاء، ويكشف الفيديو لحظة القبض على لص يسرق متعلقات المصلين في أحد المساجد بمدينة أسطنبول التركية، حيث قامت شرطة أسطنبول بالقبض على اللص فور خروجه من المسجد.

شرطة أسطنبول تقبض على لص المساجد



ويظهر مقطع الفيديو أحد الأشخاص، داخل أحد مساجد أسطنبول التركية، واتخذ مكان صلاته بجوار مكان تواجد متعلقات المصلين في المسجد، مبتعدًا عن المصلين، الذين كانوا يؤدون الفريضة، وتظاهر الرجل بأنه يؤدي الصلاة، وقام بصلاة ركعتين بشكل سريع، ثم أنهى صلاته والتفت حوله وأسرع لسرقة متعلقات المصلين "حقائب وهواتف"، وفر هاربًا من المسجد.

صلى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، فيتو



وذكر موقع "تركيا بالعربي" أن شرطة إسطنبول تمكنت من إلقاء القبض على شخص متلبسا بسرقة حقائب وممتلكات المصلين داخل مسجد في منطقة باشاك شهير.



وتبين أن الشخص المشتبه به، يدعى "إردال د."، والبالغ عمره 47 عامًا، متورط في 33 عملية سرقة، داخل مساجد موزعة على 8 مناطق في إسطنبول، وذلك خلال الشهرين الماضيين.

لص المساجد صلى ركعتين وسرق المتعلقات



وأكدت شرطة أسطنبول أن اللص كان يتظاهر بأداء الصلاة داخل المساجد، ثم يقوم بسرقة متعلقات المصلين "حقائب وهواتف"، وتم تسجيل سلسلة من وقائع السرقة، وقعت في مناطق مثل (بي أوغلو، وشيشلي، وساريير، وباغجلار، وأرناؤوط كوي، وكاديكوي) الأمر الذي تسبب في قلق كبير بين السكان، وخاصة المصلين في المساجد.

اعتقال لص ملتبس بجريمته أثناء سرقته أحد الجوامع في اسطنبول.



بعد اعتقاله اتضح أنه سرق 8 جوامع في آخر شهرين فقط. pic.twitter.com/0XpSrzI4zt — الاسطنبولي (@istanbulli1453) November 24, 2024

وأوضحت شرطة إسطنبول أنها رصدت، في يوم 27 أكتوبر الماضي، المدعو باشاك شهير، المتهم بسرقة متعلقات المصلين في 33 حادث سرقة بالمساجد، داخل مسجد كايا شهير المركزي، ومن خلال كاميرات المراقبة، تم كشف عملية السرقة لمتعلقات المصلين.



وكشفت اللقطات المصورة لص المساجد وهو يسرق متعلقات المصلين، حيث كان يتظاهر بالصلاة، قبل أن يسرق الحقائب ويتجه نحو الباب للخروج من المسجد، وتابعته الشرطة من خلال الكاميرات المثبته في المسجد، وتحركت بسرعة وألقت القبض عليه أثناء محاولته مغادرة المسجد.

لص المساجد متورط في 33 قضية سرقة



واعترف لص المتعلقات في المساجد بسرقته متعلقات المصلين أثناء صلاتهم، حيث تم نقله إلى مركز الشرطة، وتبين أنه متورط في 33 قضية سرقة.

اللص يسرق متعلقات المصلين من المسجد، فيتو



واقعة سرقة متعلقات المصلين في المساجد ليست جديدة، ففي ديسمبر 2023، شهدت مدينة كوتاهية غرب تركيا، حادث مثير للقلق، حيث قام لص بسرقة مبالغ مالية ومجوهرات من غرف الأئمة في المساجد وأمتعة المصلين، الأمر الذي أثار مخاوف عديدة بين السكان.

لص المساجد يسرق نقود وذهب أئمة المساجد



وألقت الشرطة القبض على لص آخر للمساجد، بعد سلسلة من السرقات التي استهدفت ثلاثة مساجد في منطقة تافشانلي، حيث تمكن اللص من سرقة مبالغ مالية ومجوهرات من غرف الأئمة وأمتعة المصلين، وقدرت قيمة المسروقات بنحو 1400 دولار أمريكي، و200 يورو، و2500 ليرة تركية، وقلادة ذهبية تزن 15 جرامًا.

وضبطت الشرطة اللص بعد تحليل كاميرات المراقبة، التي ظهر فيها اللص، وتحركت فرق الأمن في مديرية الأمن الإقليمية بكوتاهية، بعد الإبلاغ عن حوادث السرقة التي وقعت في بعض المساجد وبعد تحليل مقاطع الفيديو من كاميرات الأمن الداخلية والخارجية للمساجد، وتم القبض على اللص. أظهرت العملية الأمنية أن لص متعلقات المصلين يقوم بتمثيل أداء الصلاة في المساجد، ويتحين الفرصة للسرقة، عندما لا يكون هناك أحد في المكان، أو يكون هناك انشغال للمصلين بالصلاة، حيث كشفت كاميرات الأمن تفاصيل الحوادث، عندما ظهر اللص وهو يدخل المسجد ويبدأ بالصلاة، ثم يتوجه إلى غرفة الإمام ويسرق الأمتعة المعلقة للمصلين.



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