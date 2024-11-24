حجز لص الأكشاك الكهربائية بالعجوزة

تباشر نيابة العجوزة التحقيق مع عاطل أصيب بحروق، خلال محاولته سرقة كابلات من كشك كهرباء في العجوزة، وأمرت النيابة بحجز المتهم ٢٤ ساعة على ذمة التحقيقات.

إصابة عاطل اثناء سرقة



ورد بلاغ لقسم شرطة العجوزة، يفيد إصابة أحد الأشخاص بحروق، نتيجة صعق كهربائي.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل، حاول سرقة كابلات من كشك كهرباء، إلا أنه تعرض للإصابة بحروق، وتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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