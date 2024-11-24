الأمن يضبط لص مساكن الشرقية ويكشف ملابسات مشاجرة فيصل وطرد سيدة وأسرتها من مسكنها

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة مشاجرة فيصل وطرد سيدة وأسرتها من مسكنها بعد تداول استغاثة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من إحدى السيدات، متضمنًا الادعاء بقيام أحد الأشخاص بالاستعانة ببعض الخارجين عن القانون والتهجم عليها وأسرتها لطردها من مسكنها بالسويس.

مشاجرة فيصل وطرد سيدة وأسرتها من مسكنها

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة فيصل بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول (زوج الشاكية، صديقه)، وطرف ثان (شقيق مالك شركة للاستثمار العقارى والمقاولات - صديقه) لوجود نزاع قضائى بين الطرفين على ملكية شقتين كائنتين بمنطقة السلام بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.

وبسؤال الطرف الأول أكد تضرره من قيام الطرف الثانى بإتلاف الأبواب الحديدية الخاصة بالشقتين ومنعهما من دخول العقار والتعدى عليهما بالضرب دون حدوث إصابات، وبسؤال الطرف الثانى نفيا ما نُسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



سقوط لص المساكن فى الشرقية

وعلى جانب آخر، ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، القبض على لص المساكن الزقازيق.

وتابعت أجهزة الأمن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بسرقة بعض المحتويات ومصوغات ذهبية من منزلها الكائن بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بمحافظة الشرقية).. واعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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