محافظ الشرقية يتفقد الأعمال النهائية لإنشاء محطة منشأة رضوان

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارته التفقدية لمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمركز أبو كبير بتفقد الأعمال النهائية بمشروع إنشاء محطة معالجة منشأة رضوان والمُقامة بطاقة تصميمية 20 ألف م3/ اليوم.

260 مليون جنيه تكلفة المشروع

يتكلف المشروع 260 مليون جنيه للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأبناء قرى (منشأة رضوان – منشأة صدقى – الحمادين - نزلة خيال – المشاعلة – العزازية – أولاد موسى).

المهندسة ايمان رفعت

قدمت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحًا تفصيليًّا لمحافظ الشرقية عن مكونات المحطة.

المحطة تعمل بطاقة 20 ألف م3/ اليوم

وقالت إن المحطة من المقرر أن تعمل بطاقة 20 ألف م3/ اليوم ومكونة من المدخل والمصافي والراسب الرملي ووحدة SBR وأحواض التلامس وطلمبات التصافي وأحواض تركيز الحمأة والتجفيف.

تكليف من المحافظ لرئيسة الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه

كلف المحافظ رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة.

وأكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ودفع عجلة العمل بها ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير والنائب عبد الله لاشين والنائب نبيل عسكر.

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