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أخبار مصر

الأرصاد: غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أشارت صور الأقمار الصناعية إلى وجود غطاء سحابي على شمال البلاد يعمل على حجب أشعة الشمس قد يتساقط معه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  اليوم الاثنين، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. 
 

 


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  مضطربة ويصل ارتفاع الأمواج من 3:5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 3:2.5 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة اليوم الاثنين.


كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويمتد تأثيرها لتكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:14

 

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