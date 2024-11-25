وكيل أوقاف الإسكندرية يؤكد سرعة إنهاء قاعدة البيانات للعاملين بالمديرية

عقد الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اجتماعًا طارئًا بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المديرية، بحضور الشيخ هاشم سعد الفقى مدير الدعوة، والشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة الإدارات.



وأكد وكيل الوزارة على سرعة إنهاء قاعدة بيانات لجميع العاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية على أن تكون صحيحة ومنضبطة ومدققة.

كما وجه وكيل الوزارة جميع الإدارات الفرعية التعاون التام مع الموارد البشرية لسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الصحيحة المدققة، مع تطوير آلية العمل مع التأكيد على أهمية الانضباط الإداري والدعوي وفق أعلى معايير الجودة.



كما عقدت مديرية الأوقاف اجتماع للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام ( 1446 هـ / 2025 م ) من الأئمة والواعظات وأعضاء وعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم المعتمدين بمجالس الإفتاء والإقراء والأسابيع والقوافل الدعوية.

اجتماع موسع لوكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت ورعاية الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وتشكلت اللجنة برئاسة فضيلة الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل الوزارة، وعضوية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة، والشيخ/ إبراهيم شويرب مفتش المتابعة، والشيخ/ فرج أبو السعود مفتش المتابعة علمًا بأن الاختبار كان في القرآن الكريم حفظًا وأداءً وفقه الحج واللغة العربية من كتاب (أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين) وكتاب (قواعد الفقه الكلية).

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