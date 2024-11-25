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إجراء 1750 عملية جراحية مجانية في المنيا خلال أكتوبر

إجراء 1750 عملية
إجراء 1750 عملية جراحية مجانية بالمنيا

 أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن إجراء 1750 عملية جراحية مجانية ضمن القضاء على قوائم الانتظار خلال شهر أكتوبر الماضى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

إجراء 1750 عملية جراحية مجانية بالمنيا

يأتي ذلك بمشاركة 21 مستشفى بالمحافظة، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

وكيل وزارة الصحة بالمنيا

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن العمليات تضمنت إجراء 93 عملية جراحة اورام، 64 جراحة عظام، 1002 جراحة عيون، 141 جراحة مخ وأعصاب، 20 جراحة أوعية دموية، 3 قسطرة مخية، 392 قسطرة قلبية، 35 قلب مفتوح.

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