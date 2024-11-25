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خارج الحدود

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان

مسيرة إسرائيلية،
مسيرة إسرائيلية، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان.

وتصاعدت سحابتا دخان وغبار ضخمتان من المنطقة، إثر غارتين على الأقل، بعدما كان الناطق باسم جيش الاحتلال  للغة العربية أفيخاي أدرعي حدد عبر منصة أكس ثلاثة أبنية في حارة حريك، طالبًا من السكان إخلاءها.

 

غارتان متتاليتان على الضاحية الجنوبية

 من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية "نانا"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن، ظهر الاثنين، غارتين متتاليتين على محيط منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الوكالة، إن مسيرة معادية أغارت كذلك على بلدة يحمر الشقيف؛ ما أدى الى وقوع اصابات.

جاء ذلك في الوقت الذي أنذر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ا السكان في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بالإخلاء تمهيدًا لقصف 3 مبان فيها.

وشنت قوات الاحتلال، مساء أمس الأحد، غارات جوية مكثفة ومتتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة شملت 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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حزب الله يستهدف تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

بيروت يقابلها تل أبيب

ونشر حزب الله اللبناني  تحذير أمينه العام نعيم قاسم لإسرائيل، من أن قصف بيروت سيقابله قصف تل أبيب، وذلك تزامنا مع هجوم صاروخي غير مسبوق نفذه حزب الله على إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة، تظهر آثار الدمار جراء سقوط صواريخ على طريق سريع في إسرائيل، وعليه إشارات تدل على الطريق إلى مناطق إسرائيلية بينها تل أبيب، بالإضافة إلى إشارة عليها تحذير من سقوط صواريخ.

 

وكتب الإعلام الحربي على الصورة: "بيروت يقابلها تل أبيب".

 

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لبنان مسي رة إسرائيلية جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية

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