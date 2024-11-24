للتوسع في الأسواق التصديرية، محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدًا من المستثمرين الروس

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفدًا من المستثمرين الروسيين ضم شاميل محمدوف، ومحمود الحوراني؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة النظيفة، وتصدير المنتجات الزراعية للخارج.

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن بالغ ترحيبه لكلّ ما يخدم التوسع في الرقعة الزراعية واستغلال موارد المحافظة، لافتًا لتخصيص منطقة للزراعات النظيفة والمستحدثة بأفضل المواصفات القياسية العالمية للاستهلاك المحلي والتصدير، مؤكدًا على تقديم كافّة التيسيرات لجذب الاستثمار الجاد.

وأشار الوفد إلى أنه تم اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لبدء أعمال الاستيراد والتصدير مع المحافظة قريبًا، بالإضافة لإجراء أبحاث على الأراضي والمنتجات الزراعية لتحديد المناسب منها للاستهلاك في السوق الروسي.

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