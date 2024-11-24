انتشال جثة أحد ضحايا حادث جبل طروان بالوادي الجديد (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الوادي الجديد، منذ قليل، من انتشال جثمان أحد المفقودين الخمسة في حادث انهيار جبل صخري بمنطقة جبال الطروان بمدينة الخارجة.

نجحت فرق الدفاع المدني في انتشال جثمان مصطفى علي حامد محمد، البالغ من العمر 45 عامًا، والمقيم بمنطقة السبط في الخارجة، وجار استخراج باقي جثث المفقودين.

و دفعت قوات الحماية المدنية بأوناش وحفارات وسيارات مجهزة إلى موقع الحادث.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية بالوادي الجديد، جهودها المكثفة لانتشال جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيار الجبل شمال مدينة الخارجة.

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع 5 أشخاص نتيجة انهيار جبل بمنطقة الطروان. وعلى الفور، تحركت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية، برفقة قيادات أمنية، إلى موقع الحادث، حيث تُبذل جهود كبيرة لتحديد مدخل الجبل المنهار ورفع الحطام لسحب الجثث من تحت الأنقاض.

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