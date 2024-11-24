الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتشال جثة أحد ضحايا حادث جبل طروان بالوادي الجديد (صور)

إنتشال الجثة، ڤيتو
إنتشال الجثة، ڤيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة  الوادي الجديد، منذ قليل، من انتشال جثمان أحد المفقودين الخمسة في حادث انهيار جبل صخري بمنطقة جبال الطروان بمدينة الخارجة.

نجحت فرق الدفاع المدني في انتشال جثمان مصطفى علي حامد محمد، البالغ من العمر 45 عامًا، والمقيم بمنطقة السبط في الخارجة، وجار استخراج باقي جثث المفقودين.

و دفعت قوات الحماية المدنية بأوناش وحفارات وسيارات مجهزة إلى موقع الحادث.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية بالوادي الجديد، جهودها المكثفة لانتشال جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيار الجبل شمال مدينة الخارجة.

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع 5 أشخاص نتيجة انهيار جبل بمنطقة الطروان. وعلى الفور، تحركت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية، برفقة قيادات أمنية، إلى موقع الحادث، حيث تُبذل جهود كبيرة لتحديد مدخل الجبل المنهار ورفع الحطام لسحب الجثث من تحت الأنقاض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الحماية المدنية الحماية المدنية الوادى الجديد أمن الوادى الجديد انتشال جثمان ضحايا حادث قوات الحماية المدنية محافظة الوادى الجديد موقع الحادث

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصل إلى الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية (صور)

انطلاق فعاليات أول سباق للهجن بنادي الفروسية الدولي بمدينة الخارجة

الأكثر قراءة

هل تستدعى حالة الطقس السيئ تعطيل الدراسة؟ الأرصاد الجوية توضح

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون والهيمنة على صدارة الدوري الإنجليزي (صور)

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

محمد صلاح يصل لهدفه الـ 300 خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

ضبط مزرعة لإنتاج مخدر "الماجيك مشروم" وترويجه عبر خلطه بالشيكولاتة (صور)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

رائد دولة التلاوة.. محطات في حياة الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه

صفات أهل الشورى ومفهومها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية