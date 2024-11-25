الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مطعم شهير بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق هائل داخل مطعم شهير بشارع جمال عبد الناصر بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق مطعم بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل داخل مطعم شهير فى عمارة سكنية داخل الطابق الأرضى بشارع جمال عبد الناصر بمدينة كفر شكر.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المساكن والمحلات التجارية المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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