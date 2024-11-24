حريق بأحد محال بيع الملابس الرياضية في الإسكندرية

نشب حريق هائل فى أحد المحلات لبيع الملابس الرياضية بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بداخل أحد المحلات لبيع الملابس الرياضية المختلفة بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة، دون وجود أي خسائر بشرية في الأرواح.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيق.

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