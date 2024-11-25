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تسليم مكافآت مالية لأطباء وتمريض مستشفى الغنايم بأسيوط

صرف مكافآت للأطباء
صرف مكافآت للأطباء وأطقم التمريض بمستشفى الغنايم، فيتو

  أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز الأداء بين الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة بالمراكز والأحياء، حيث يتم تطبيق نظام مكافآت للمتميزين الذين يتفانون في عملهم ويحققون نتائج استثنائية على تكريم مادي أو معنوي تقديرًا لجهودهم ما يشجع الآخرين على العمل بجدية مثلما نتعامل بكل حزم وصرامة مع المقصرين أو المتجاوزين ونتخذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير لضمان الإلتزام والحد من الأخطاء. 

 وأشار محافظ أسيوط إلى مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير انتظام العمل وتقييم وقياس الأداء بشكل مناسب ومدى تقديم الخدمات للمواطنين على أرض الواقع بكافة القطاعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تسليم مكافآت لعدد من العاملين بمستشفى الغنايم المركزي

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز قد قام بتسليم المكافآت المقررة لعدد من العاملين بمستشفى الغنايم المركزي المتفانين في العمل (مشرف التمريض وطاقم التمريض بالعناية المركزة والأطفال المبتسرين وطبيب الباطنة بالرعاية وطبيب الإستقبال) نظرًا لانتظام العمل والإلتزام بمعايير النظافة وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه وذلك ليكونوا مثال متميز وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى مؤكدًا إستمرار تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمستشفيات والمنشآت الصحية للارتقاء بمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة.

محافظ أسيوط يقرر إثابة طاقم التمريض وطبيبي الاستقبال والباطنة بمستشفى الغنايم

في زيارة مفاجئة فجرا، محافظ أسيوط يحيل ممرضين بمستشفى الغنايم للتحقيق

كان محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ إثابة عدد من العاملين بمستشفى الغنايم المركزي نظرًا لانتظام العمل والإلتزام بمعايير النظافة وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه وقدم لهم الشكر على تفانيهم في العمل ليكونوا مثال متميز وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى وذلك خلال جولة مسائية مفاجئة بالمستشفى للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

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