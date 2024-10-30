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سياسة

محلية النواب تطالب المحافظات ببيانات دقيقة عن استخدام الإنترلوك في رصف الشوارع

مناقشة رصف الشوارع
مناقشة رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك

 طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي المحافظات بتقديم بيانات صحيحة حول ما تم الانتهاء منه في رصف الشوارع باستخدام بلاط الإنترلوك، بدلًا من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، بهدف توفير العملة الصعبة للدولة. 

 

مناقشة رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك 

 جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة  الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلًا من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)،، فضلًا عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورةالعمل على إعداد استراتيجية قومية تنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقًا للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.

 إنجازات المحافظات في رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك 

وقال أحمد السجيني: اللجنة لن تقبل بعرض الكلام المرسل من مسئولي المحافظات دون تقديم ما يفيد بما تم إنجازه فى هذة الخطة، مؤكدا أن استخدام الإنترلوك يساهم في تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات.

موقف محافظة القاهرة من رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك 

من جانبه عرض يحيى الأدهم، ممثل محافظة القاهرة، ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية، لرصف شوارع القاهرة بالإنترلوك، بدلا من الأسفلت.

وأوضح أن الجزء الأول مما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية نجح فى توفير العملة الصعبة، ولم يرهق الميزانية المخصصة للمحافظة.

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