متخصص بالشأن الأفريقي: 6 سيناريوهات للأزمة السودانية بعد تحرير الجيش لولاية سنجة

يرى الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز إيجيبشن للدراسات الاستراتيجية، أن هناك 6 سيناريوهات للأزمة السودانية بعد نجاح الجيش في تحرير ولاية سنجة.

وقال د. رشوان، في تصريحات لـ “فيتو”: إن الأزمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع تشهد تطورات ميدانية مستمرة، ويعتمد مستقبلها على عدة عوامل داخلية وإقليمية، وخاصة بعد تقدم الجيش السوداني واستعادته مناطق استراتيجية مثل العاصمة الخرطوم ومدينة بحري ومدينة سنجة بولاية سنار.

السيناريوهات القادمة للأزمة السودانية

وأكد أنه يمكن استنتاج السيناريوهات القادمة للأزمة السودانية بناءً على المعطيات الحالية:

1. سيناريو الحسم العسكري

إذا استمر الجيش السوداني في تحقيق تقدم ميداني كبير، فقد يسعى إلى حسم الأزمة عسكريًا بالكامل، مما يؤدي إلى تفكيك قوات الدعم السريع أو إجبارها على الاستسلام.

هذا السيناريو يعتمد على قدرة الجيش على الحفاظ على زخمه العسكري وتأمين المناطق المستعادة، مع توفير الدعم اللوجستي والتعبوي.



2. سيناريو المفاوضات السياسية

في حال تصاعد الضغط الإقليمي والدولي، قد يتم دفع الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات، خاصة مع تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

يمكن أن تسعى الوساطات الإقليمية مثل IGAD أو الاتحاد الإفريقي إلى فرض وقف إطلاق نار وبدء حوار سياسي شامل.



3. استمرار الصراع طويل الأمد

قد يتجه الصراع نحو الاستنزاف إذا لم ينجح أي طرف في تحقيق تفوق حاسم.

ستزداد معاناة المدنيين، وقد يظهر صراع على النفوذ في مناطق مختلفة، مع خطر تصاعد الأزمات الإنسانية والانهيار الاقتصادي.



4. تدخل دولي أو إقليمي

قد يؤدي تزايد عدم الاستقرار إلى تدخل إقليمي أو دولي أكثر وضوحًا، سواء من خلال دعم طرف على حساب الآخر أو فرض حلول سياسية قسرية.

يمكن أن تتدخل دول مثل: إثيوبيا، أو القوى الدولية لضمان مصالحها الاستراتيجية في السودان.



5. تفكك السودان وزيادة الانقسامات

مع تراجع سيطرة الحكومة المركزية وزيادة نفوذ الجماعات المحلية في الأطراف، قد تظهر نزعات انفصالية أو صراعات داخلية بين القبائل،هذا السيناريو قد يؤدي إلى سيناريو مشابه لما حدث في ليبيا أو اليمن.



6. تصعيد التدخل الإقليمي غير المباشر

يمكن للدول الإقليمية مثل: تشاد، أو الإمارات أن تزيد دعمها لطرف معين لتحقيق أهدافها الاستراتيجية،هذا قد يزيد من تعقيد الصراع وإطالة أمده فالسودان في مفترق طرق، والخروج من الأزمة يعتمد على مدى تعاون الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في الوصول إلى حل شامل ومستدام.

يشار إلى الجيش السوداني أعلن، قبل يومين، نجاحه في تحرير "منطقة سنجة" من سيطرة ميليشيا الدعم السريع.

وأكد السبت الماضي أنه استرجع مدينة سنجة في ولاية سنار الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم والتي كانت في قبضة الدعم السريع منذ خمسة أشهر.

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