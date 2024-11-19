خبير بالشأن الأفريقي يكشف أسباب ترحيب السودان بالفيتو الروسي

قال الدكتور رمضان قرنى، المتخصص بالشأن الأفريقي: إن هناك مؤشرا جديدا على ارتهان الأزمة السودانية بمواقف الأطراف الدولية، وفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار قدمته بريطانيا لحماية المدنيين في السودان، وذلك بعدما استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضده، بالرغم من تأييد أعضاء المجلس الـ14 الآخرين مشروع القرار البريطاني.

الفيتو الروسى، فيتو

مسؤولية حماية المدنيين في السودان

وأكد قرني، فى تصريح لـ “فيتو”، أنه لتبرير للموقف الروسي، قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي: إن بلاده ترفض مسودة القرار البريطاني لأنه يحمل فهمًا خاطئًا بشأن مسؤولية حماية المدنيين في السودان، ومن ثم يجب أن يتخذ قرارٌ بشأن دعوة قوات أجنبية إلى السودان.



ترحيب السودان بالموقف الروسي من التصويت الأممي

وتابع أنه بالرغم من ترحيب السودان بالموقف الروسي من التصويت الأممي إلا أن هذه الوضعية تكشف عن غياب التوافقات الدولية بشأن آلية حماية المدنيين بالسودان، بالنظر إلى:

أولا: تمسك الجيش السوداني باضطلاعه بمسؤولية حماية المواطنين بالسودان، رافضا التدخلات الخارجية، واعتبارها انتقاصا من السيادة السودانية.



ثانيا: عدم تحديد القرار البريطاني بوضوح تشكيل “آلية امتثال” لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية.



ثالثا: غياب الحماس الإقليمي والدولي لمقترح "هيئة الايجاد" لنشر قوات أفريقية من دول ليس لها مصلحة أو علاقة بالصراع الدائر في السودان. تقدر بنحو 4500 عسكري، تسهم كل دولة بنحو 900 فرد، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

من المرجح استمرار هذه الوضعية المعقدة للصراع

وواصل حديثه، قائلا: يرجح استمرار هذه الوضعية المعقدة للصراع، في ضوء استمرار التوازن العسكري بين طرفي الصراع، واقتصار مباحثات المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم برييلو، مع المسؤولين السودانيين في بورتسودان على الحديث عن الجوانب الإنسانية، واستمرار تدفق المساعدات دون الإشارة إلى تقديم الإدارة الأمريكية مقترح جدي أو عملي لوقف القتال، أو قبول الجيش السوداني من حيث المبدأ مناقشة أي مقترحات بعيدا عن اتفاق جدة.

وقال السفير السوداني لدى روسيا، محمد الغزالي: إن الفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني حول حماية المدنيين هو الموقف المتوقع من موسكو في ظل العلاقات المتطورة بين البلدين والفهم العميق لطبيعة الأحداث بالسودان.

السودان يرحب باستخدام روسيا حق الفيتو لصالحه

وأضاف: سيظل تمسك روسيا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية صمام أمان ضد أي محاولات فرض أجندة سياسية عبر دوائر إقليمية ودولية ويحفظ سيادة ووحدة السودان.

وقد رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا لحق”الفيتو” بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان.

وأشادت الحكومة السودانية بالموقف الروسي الذي جاء تعبيرًا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.

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