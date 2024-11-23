السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مهنئا شعبه، الجيش السوداني يعلن تحرير "سنجة" من ميليشيا الدعم السريع

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية اليوم السبت بيانًا هنأت فيه الشعب السوداني، بتحرير منطقة سنجة، واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

الجيش السوداني يهنئ الشعب بتحرير منطقة سنجة 

وقال الجيش السوداني في البيان: “نهدي هذا النصر لشعبنا الذي عانى القتل والتشريد والقهر والنهب وكافة أنواع الفظائع من قِبل مليشيا آل دقلو الإرهابية، ونؤكد عزمنا وتصميمنا لبذل كل جهد بإذن المولى عز وجل لتطهير كل شبر من بلادنا دنسته هذه المليشيا المجرمة. 

دعواتنا بالجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وفرجًا قريبًا للأسرى والمفقودين. نصر من الله وفتح قريب”.

معلومات على مدينة سنجة 

وتقع مدينة سنجة في ولاية سنار في السودان على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق على ارتفاع 439 متر (1440 قدم) فوق سطح البحر وتبعد عن العاصمة الخرطوم بحوالي 360 كيلومتر (223 ميل) باتجاه الجنوب الشرقي، وعن مدينة سنار حوالي 60 كيلومتر.

ومدينة سنجو هي عاصمة ولاية سنار وتتميز بتنوع بيئتها الطبيعية والسكانية وبثروتها الحيوانية ومواردها المائية، وبها محطة أبحاث بيطرية كبيرة وسوقًا كبيرة للمحاصيل أهمها محصول الصمغ العربي، وهي من المدن التاريخية وموطن أقدم كشف أثري أحفوري للإنسان في السودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة سنجة الجيش السوداني السودان الشعب السوداني الدعم السريع

مواد متعلقة

بعد معارك عنيفة، الجيش السوداني يسيطر على مدينة السوكي (فيديو)

الجيش السوداني يتعهد بتسليح مواطني "شرق الجزيرة" للقضاء على مليشيا الدعم السريع

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

منوعات

المزيد

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

كيف رحل الملحن محمد رحيم؟.. وأسباب تأخر تصريح دفنه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية