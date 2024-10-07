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محافظات

محافظ أسيوط يتابع توصيل شبكة المياه بمزرعة الوادي الأسيوطي

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الوادي الأسيوطي، فيتو

 تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة بمركز الفتح لمتابعة العمل بتوصيل شبكة المياه والوقوف على سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة منها والبدء في زراعتها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارع المكشوفة ومزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وإعادة هيكلتها وبحث سبل التطوير لتحقيق أقصى استفادة منها تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة.

 

 


رافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

توصيل شبكة المياه وتوزيعها لري المساحة غير المستغلة بالوادي الأسيوطي 

 وحرص المحافظ على تفقد الأراضي في كل من القطعتين وغير المستغلة واستمع إلى شرح من رئيس مركز ومدينة الفتح لمكونات المزرعة وما تم تنفيذه حتى الآن في توصيل خط وشبكة المياه وتوزيعها لري المساحة غير المستغلة. 

 ووجه محافظ أسيوط بسرعة توصيل المياه وتشغيل بعض آبار المياه الارتوازية بها للبدء في زراعة كامل مساحة المزرعة وتعظيم الاستفادة منها على أن يتم التنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجنة لاختيار أنسب الزراعات لها لتعظيم الموارد الذاتية وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين.

 

تمهيدا لزراعتها، تشغيل مياه الري لأراضي الوادي الأسيوطي (صور)

محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير وزراعة الوادى الأسيوطي (صور)

 

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