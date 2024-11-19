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تشغيل شبكات المياه المعالجة لري 255 فدانا من مزرعة الوادي الأسيوطي ( فيديو)

تشغيل المياه لري
تشغيل المياه لري أفدنة الوادي الأسيوطي، فيتو

 شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، تشغيل المياة لري 255 فدان أراضي مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة في مركز الفتح للزراعة بعد توصيل شبكة المياه المعالجة ثلاثيًا والوقوف على سبل تطوير المزرعة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لتطوير المزارع المكشوفة وزراعتها لتحقيق أقصى استفادة منها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد لتطوير الخدمات والقطاعات المختلفة وتنمية الموارد تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، رافقه خلال الجولة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

 وحرص المحافظ على الاطمئنان على عمل الشبكات وتركيب المحابس ووصول المياة لتغطية وري مساحة أرض المزرعة والتي كانت مهملة وغير مستغلة لسنوات طويلة.

وصول المياة المعالجة إلى أرض المزرعة لريها وزراعتها

 وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات التابعة للمحافظة بما يعود بالنفع على أبنائها ويساهم في تنمية الموارد وتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، مشيدًا بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وجهاز مدينة أسيوط الجديدة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح الذي أسفر عن وصول المياه المعالجة إلى أرض المزرعة لريها وزراعتها، مشيرًا إلى استمرار العمل لتعظيم الموارد الذاتية وتوفير الاحتياجات الغذائية عن طريق زراعة المساحة الكلية للمزرعة الوادي الأسيوطي والتي تقدر ٧٢٠ فدان بمحاصيل القمح والبرسيم لتحقيق الاكتفاء الذاتي للإستفادة من الأماكن غير المستغلة في أسرع وقت ممكن وهو ما يساهم في توفير فرص العمل لشباب الخريجين.

محافظ أسيوط يتابع توصيل شبكة المياه بمزرعة الوادي الأسيوطي

تمهيدا لزراعتها، تشغيل مياه الري لأراضي الوادي الأسيوطي (صور)

 كان محافظ أسيوط، قد وجه بتوصيل شبكة المياه وتوزيعها لري المساحات غير المستغلة وتشغيل بعض آبار المياه الارتوازية لبدء زراعة كامل مساحة المزرعة، وتعظيم الاستفادة منها حيث تفقد ري ٢٥٥ فدانا من الأراضي بالوادي الأسيوطي تمهيدًا لزراعتها بالقمح والشعير.

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