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رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا

صندوق مكافحة الإدمان،
صندوق مكافحة الإدمان، فيتو

 "وسط يوم مشحون بالاجتماعات والفعاليات استقبلت هدية من شباب قطعوا مئات الكيلومترات علشان يهدوني أجمل هدية.. أول إنتاج من زيت الزيتون"، هدية من متعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمطروح بهذه الكلمات.

رسالة وزيرة التضامن للمتعافين من الإدمان 

أعربت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن سعادتها خلال استقبالها مجموعة من المتعافين من الإدمان  خلال بوست نشرته على صفحتها الشخصية "الفيس بوك".

 

خطوات التوصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 

حرصت الدكتورة مايا مرسى على استقبال مجموعة من المتعافين من الإدمان بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية؛ ما جعلهم يشعرون بسعادة بالغة نتيجة اهتمام الدولة وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023"، بالإضافة إلى دعم برامج التمكين الاقتصادي من خلال الصندوق بتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل، وحرصهم على إهداء الوزيرة باكورة إنتاجهم من زيت الزيتون بعد نجاحهم فى تحويل مساحة الأرض الملحقة بمركز العزيمة مطروح التابع للصندوق إلى مزرعة وزراعة شجر الزيتون وحصاد المحصول ثم انتاج الزيت.

البوست الذى نشرته الدكتورة مايا مرسى كشفت خلاله عن انبهارها برقي الحوار للمتعافين والقدرة علي التواصل التي يمتلكونها، مضيفة: "شعرت أني أمام رواد أعمال محترفين، سألتهم: ليه الزيتون، هل لأنه جزء من ثقافة مطروح، الأرض الجميلة الطيبة؟.. ردوا وقالوا: الموضوع له مغزي مهم.. شجرة الزيتون بتستمر 4 سنوات علشان تطرح محصولها، وده بيعلمنا الصبر والمثابرة ودي من أهم قيم التعافي".

 وفيه واحد منهم، قال: "عارفة حضرتك غصن شجرة الزيتون ده بيحمل معني ايه؟ قلت له: السلام والنصر.. قال لي: ده هو أهم معاني التعافي، اننا انتصرنا علي مرضنا، واذا كنا في فترة تعاطينا للمخدرات بيصدر مننا عنف خصوصا ضد أغلي الناس علينا لكن دلوقي بنحمل مع تعافينا السلام والحب".

"هدية بكل حب وامتنان وعرفان”

 وتابعت الوزيرة: "المتعافي قال لي الجملة وعيونه بها دموع ندم على مرحلة في حياته، وفخر لمرحلة بنعيشها: “احنا بنهديكي هدية بكل حب وامتنان وعرفان”.

 ومع الجملة دي كان صعب حد من الحاضرين يقدر يقاوم الدموع في عينيه.

 وهنا اخذ متعافيٍ آخر الكلام وقال: قدرنا مش بس نزرع وننتج لكن قدرنا نعمل branding، واخترنا شعار لمنتجنا بألوان مبهجة تعبر عن حياتنا بعد التعافي وهنا قلت لهم بكل حماس: الوزارة هتساعدكم في تسويق منتجاتكم في كل مكان.. ردوا، وقالوا: بس احنا محتاجين حاجة كمان.. قلت لهم طبعا".

 وتابعت الدكتورة مايا مرسى: "قالوا محتاجين بداية جديدة المبادرة التي يتبني تنفيذها سيادة الرئيس.. احنا بجد محتاجين نقول لكل الناس: حياتنا بعد التعافي هي بداية جديدة لنا.. محتاجين حضرتك تساعدينا في إننا نعيش بدون الوصمة التي بتلاحقنا وبتطارد أهلنا.. محتاجين تساعدينا في أننا نبدأ رحلة جديدة نستمتع فيها بالتعافي وننتج ونبقي جزء من المجتمع، بيعيش فيه بدون تمييز أو نظرات تلاحقنا، تأثيرها أصعب من الرصاص علينا وعلى أهلنا.. ووعدتهم أن صوتهم هيوصل لكل مكان وإنهم بتعافيهم أصبحوا أبطال تفتخر بهم مصر.. فرصة ثانية مع بداية جديدة".

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التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي العاصمة الادارية صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي

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