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ثقافة وفنون

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف

جوش برولين، فيتو
جوش برولين، فيتو

Dune2، هدد الممثل الشهير جوش برولين، باعتزال التمثيل إذا لم يحصل المخرج دينيس فيلنوف على ترشيح أوسكار عن فيلم "Dune: Part Two".

وقال جوش في تصريحات صحفية: "إذا كانت جوائز الأوسكار لها أي معنى، فسوف يعترفون به".

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دينيس فيلنوف، فيتو

Dune 2 يدخل قائمة IMDb لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما

ودخل رسميا الجزء الثاني من سلسلة أفلام Dune، قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما في هوليوود.

واحتل فيلم Dune: Part Two، المركز العاشر في قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام، وذلك بعد حصوله علي تقييمات نقدية وجماهيرية مرتفعة، بعد أيام من طرحه للمشاهدة في صالات السينما.

 

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