جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف

Dune2 ، هدد الممثل الشهير جوش برولين، باعتزال التمثيل إذا لم يحصل المخرج دينيس فيلنوف على ترشيح أوسكار عن فيلم "Dune: Part Two".

وقال جوش في تصريحات صحفية: "إذا كانت جوائز الأوسكار لها أي معنى، فسوف يعترفون به".

دينيس فيلنوف، فيتو

Dune 2 يدخل قائمة IMDb لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما

ودخل رسميا الجزء الثاني من سلسلة أفلام Dune، قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما في هوليوود.

واحتل فيلم Dune: Part Two، المركز العاشر في قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام، وذلك بعد حصوله علي تقييمات نقدية وجماهيرية مرتفعة، بعد أيام من طرحه للمشاهدة في صالات السينما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.