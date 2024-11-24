مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

لقى شاب مصرعه، في مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخر بعد أن دارت بينهما مشادة بالألفاظ بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه.

مصرع شاب في مشاجرة بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ومصرع شخص بطلق ناري بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلي مشاجرة بالايدى اثر خلافات بينهما، مما أقدم المتهم بإصابة الأخير بطلق نارى وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب يوسف توفيق والنقيب أحمد الخولى معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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