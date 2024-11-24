الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

مصرع شاب بالقليوبية،
مصرع شاب بالقليوبية، فيتو

لقى شاب مصرعه، في مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخر بعد أن دارت بينهما مشادة بالألفاظ بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه.

الأمن يضبط لص مساكن الشرقية ويكشف ملابسات مشاجرة فيصل وطرد سيدة وأسرتها من مسكنها

حبس عاطل يدير ورشة سلاح بمنزله في القليوبية

مصرع شاب في مشاجرة بالقليوبية 

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ومصرع شخص بطلق ناري بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلي مشاجرة بالايدى اثر خلافات بينهما، مما أقدم المتهم بإصابة الأخير بطلق نارى وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب يوسف توفيق والنقيب أحمد الخولى معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن القليوبية قسم الخصوص قسم شرطة الخصوص

مواد متعلقة

حبس عاطل يدير ورشة سلاح بمنزله في القليوبية

بسبب الأمطار، اصطدام سيارة نقل ببلدورات على الطريق في القليوبية (صور)

الإعدام شنقا لنجار بتهمة قتل شقيقه في القليوبية

محافظ القليوبية يناقش سبل استثمار أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

رغم انخفاض سعر الطن 2000 جنيه، ارتفاع ملحوظ في أسعار زجاجة الزيت

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق

منوعات

المزيد

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة والتخصصات للتعيين في المعاهد الأزهرية بـ“الحصة” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه

صفات أهل الشورى ومفهومها في الإسلام

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

المزيد
الجريدة الرسمية