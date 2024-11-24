الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن الاجتماعي تستعرض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
ads

شهدت فعاليات اليوم الثاني للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي.

 

ضوابط التمويل الأجنبى

 

وأوضح  أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلى دور الجمعيات الأهلية، والإجراءات المنظمة لمتابعة مؤسسات المجتمع الأهلى وضوابط التمويل الأجنبى، وكذلك  تفعيل الدور الإرشادي والداعم قبل الدور الرقابى وطرق ووسائل التغلب على تحديات العجز الوظيفي.

في حين عرض عمرو حسني مدير عام  الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات بعرض ومناقشة الخطة الدورية لمتابعة مؤسسات المجتمع المدني والرقابة الفعالة على أدائها.

في حين أوضحت هند عبد الظاهر مدير عام إدارة المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى ضوابط التمويل الأجنبي والتحقق من صحة المستندات طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والضوابط الخاصة بالشحنات العينية وأهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسى للجمعية وأهمية المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح واتباع النهج القائم على المخاطر فى المراجعة وأهمية تحديث قواعد البيانات.

 

المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى 

 

كما أكد المهندس محمود صابر استشارى برمجيات بالوزارة أن المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى وأنها تعمل على تقديم خدمات إلكترونية تسهم فى تسريع العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية وتوضيح الخدمات المقدمة من خلالها للجمعيات والتى تشمل 31 خدمة مختلفة وكيفية تأهيل مراكز المعلومات داخل المديريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية المجتمع المدنى مؤسسات المجتمع الاهلي مؤسسات المجتمع المدني مديريات التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزارة التضامن تناقش تحديات ملف الرعاية الاجتماعية

التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

مساعد وزيرة التضامن يستعرض الاستراتيجية الإعلامية للوزارة

وزارة التضامن تستعرض الضوابط المنظمة لحج الجمعيات الأهلية

الأكثر قراءة

هل تستدعى حالة الطقس السيئ تعطيل الدراسة؟ الأرصاد الجوية توضح

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون والهيمنة على صدارة الدوري الإنجليزي (صور)

محمد صلاح يصل لهدفه الـ 300 خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

ضبط مزرعة لإنتاج مخدر "الماجيك مشروم" وترويجه عبر خلطه بالشيكولاتة (صور)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

رائد دولة التلاوة.. محطات في حياة الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه

صفات أهل الشورى ومفهومها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية