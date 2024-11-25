أحمد شيبة يتصدر تريند اليوتيوب بـ "طيرو يلا طيرو" (فيديو)

تصدر المطرب الشعبي، أحمد شيبة ، تريند “اليوتيوب” بأغنيته الجديدة “طيرو يلا طيرو”، والتى وصلت نسبة مشاهدتها إلى ما يقرب من ربع مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية “: ”في الوقت الحالي، محدش غالي، انت كدة مع حالي، احسن بكتير، هرميكو ورايا، خلاص بكفاية، اصل انتو معايا، حرقتو كتير، وبناقص منكو، في احسن منكو، وبيكو من غيركو، مسيري هعيش، مش واقفة عليكو، ولا مستنيكو، تروحو او تيجو، ميشغلنيش"

على الجانب الآخر، كان أكد المطرب أحمد شيبة، أن ميرفت أمين كانت فتاة أحلامه، وتمنى الزواج منها لو كانت جاءته الفرصة.



وأضاف شيبة خلال لقائه في برنامج بالقلم والمايك إن لديه خلافات مع المطرب عمر كمال، قائلا: زعلان من عمر مش بكلمه ولكن هو حبيبي وكنت عصبي شوية، وبطلب منه أنه ييجي يعتذرلي ويقولي حقك عليا يا أحمد يا شيبة، وعبد الباسط حمودة الوحش وأحن قلب، وبرضو عمر حبيبي أنا بهزر بس.

وتابع شيبة: وبحب عمرو دياب وبطلب منه أنه يهدى شوية، وكفاية حفلات كل يوم، وشيرين عبد الوهاب أحلى صوت دي الكوكب، وبطلب منها ترجع لأنها وحشتني أوي، وأحمد عدوية سلطان الطرب الشعبي وكل الفنانين بتغني له.

أحمد شيبة يبكي على الهواء

وكان المطرب أحمد شيبة ، دخل في حالة بكاء أثناء حديثه عن والدته الراحلة، وذلك خلال لقائه في برنامج بالمايك والقلم.

وقال شيبة خلال اللقاء:" أمي كانت كل حاجة في حياتي، ماعرفتش قيمتها غير لما راحت، لازم تتكسر بعد أمك، بيبقى في فراغ كبير، وكل شوية كنت أكلمها كل دقيقة وكانت فرحانة بنجاحي.

وأكد أحمد شيبة خلال اللقاء أنه كان يتمنى أن يغني أغنية كلام الناس التي قدمها سلطان الطرب جورج وسوف، مضيفا:" بأنه كان يرغب أن يدرس بكلية الحقوق، مشيرا إلى أنه كان مجتهدا في فترة الدراسة إلى أن تخرج من أولي ثانوي

على الصعيد الأخر، أنهى محمود شيبة، نجل الفنان الشعبي أحمد شيبة، خلافه مع البلوجر ياسر وزوجته بالتنازل عن محضر التعدي على الخصوصية الذي سبق وحرره محامي محمود شيبه ضد البلوجر بمديرية أمن القاهرة وذلك بعدما تقدم البلوجر باعتذار للفنان.

عن الواقعة التي تسبب في خلاف بينهما وهي قيام البلوجر ياسر أحمد وزوجته بنشر صورة للفنان أحمد شيبه وهو نائم داخل طائرة متجهة إلى قطر، حيث ظهر الفنان أحمد شيبة في المقعد الخلفي وهو نائم، وعلق عليها البلوجر “فيه حد مشهور ومراته كانوا رايحين قطر”.

تلك الواقعة التي عبر عنها محمود شيبه قبل تنازله عن المحضر.. باستيائه من هذا التصرف من خلال حسابه على "تيك توك"، حيث قال: "فيه حد مشهور ومراته كانوا رايحين قطر، وأنا والدي كان رايح عشان عنده حفلة هناك وكان نايم في الطيارة من التعب، الشاب اللي صور الصورة دي خفة دمه معدية الحدود".

وأكد محمود في تصريحاته: “أنت نزلت الصورة عندك على السوشيال ميديا والموضوع ممكن تكون شايفه مضحك، بس هو ميتشافش مضحك”.

وفيه محامي رفع عليك قضية أنت وزوجتك لأنك تعديت على الخصوصية، ومش جدعنة ولا رجولة. المحامين اللي شغالين معانا في المكتب خدوا الموضوع بجدية، إزاي شخصية عامة يتصور وهو نايم".

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