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ثقافة وفنون

أحمد شيبة يكشف عن فتاة أحلامه ويوجه هذا الطلب لـ عمرو دياب وشيرين (فيديو)

أحمد شيبة، فيتو
أحمد شيبة، فيتو

أكد المطرب أحمد شيبة، أن ميرفت أمين كانت فتاة أحلامه، وتمنى الزواج منها لو كانت جاءته الفرصة. 

وأضاف شيبة خلال لقائه في برنامج بالقلم والمايك إن لديه خلافات مع المطرب عمر كمال، قائلا: زعلان من عمر مش بكلمه ولكن هو حبيبي وكنت عصبي شوية، وبطلب منه أنه ييجي يعتذرلي ويقولي حقك عليا يا أحمد يا شيبة، وعبد الباسط حمودة الوحش وأحن قلب، وبرضو عمر حبيبي أنا بهزر بس. 

وتابع شيبة: وبحب عمرو دياب وبطلب منه أنه يهدى شوية، وكفاية حفلات كل يوم، وشيرين عبد الوهاب أحلى صوت دي الكوكب، وبطلب منها ترجع لأنها وحشتني أوي، وأحمد عدوية سلطان الطرب الشعبي وكل الفنانين بتغني له. 

أحمد شيبة يبكي علي الهواء 

وكان  المطرب أحمد شيبة ، دخل في حالة بكاء أثناء  حديثه عن والدته الراحلة، وذلك خلال لقائه في برنامج بالمايك والقلم.

وقال شيبة خلال اللقاء:" أمي كانت كل حاجة في حياتي، ماعرفتش قيمتها غير لما راحت، لازم تتكسر بعد أمك، بيبقى في فراغ كبير، وكل شوية  كنت أكلمها كل دقيقة وكانت فرحانة بنجاحي.

وأكد أحمد شيبة خلال اللقاء أنه كان يتمنى أن يغني أغنية كلام الناس التي قدمها سلطان الطرب جورج وسوف، مضيفا:" بأنه كان يرغب أن يدرس بكلية الحقوق، مشيرا إلى أنه كان مجتهدا في فترة الدراسة إلى أن تخرج من أولي ثانوي

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