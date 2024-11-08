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ثقافة وفنون

كانت كل حاجة في حياتي، أحمد شيبة يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو)

أحمد شيبة، فيتو
أحمد شيبة، فيتو

دخل  المطرب أحمد شيبة ، في حالة بكاء أثناء  حديثه عن والدته الراحلة، وذلك خلال لقائه في برنامج بالمايك والقلم.

أحمد شيبة يبكي علي الهواء 

وقال شيبة خلال اللقاء:" أمي كانت كل حاجة في حياتي، ماعرفتش قيمتها غير لما راحت، لازم تتكسر بعد أمك، بيبقى في فراغ كبير، وكل شوية  كنت أكلمها كل دقيقة وكانت فرحانة بنجاحي.

وأكد أحمد شيبة خلال اللقاء أنه كان يتمنى أن يغني أغنية كلام الناس التي قدمها سلطان الطرب جورج وسوف، مضيفا:" بأنه كان يرغب أن يدرس بكلية الحقوق، مشيرا إلى أنه كان مجتهدا في فترة الدراسة إلى أن تخرج من أولي ثانوي

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المطرب أحمد شيبة احمد شيبة أحمد شيبة يبكي علي الهواء

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