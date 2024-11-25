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صانع محتوى يرسل لرونالدو هدية الـ 50 مليون (فيديو)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، هدية ثمينة من جانب صانع محتوى شهير.

وصمم صانع المحتوى الشهير فارس درعًا خاصًا لرونالدو بصورة للنجم البرتغالي من أجل الاحتفال بتخطيه حاجز 50 مليون مشترك لقناته عبر موقع يوتيوب.

وانتشر مقطع فيديو لصانع المحتوى فارس وهو يكشف النقاب عن الدرع الذي صممه لـ  رونالدو وحمله في صندوق ضخم.

وذهب صانع المحتوى إلى مقر تدريبات نادي النصر من أجل تسليم الدرع إلى رونالدو عن طريق أحد زملائه بالفريق وهو اللاعب البرازيلي أنجيلو جابرييل.

وأوقف فارس سيارة جابرييل وتحدث معه لحمل الهدية لتسليمها إلى رونالدو وهو ما وافق عليه اللاعب البرازيلي وسط فرحة عارمة من جانب صانع المحتوى الذي طلب من أنجيلو تصوير رد فعل رونالدو بعد استلام الهدية.

واقتحم رونالدو مؤخرًا عالم "اليوتيوب" بعد إنشاء قناة خاصة به نالت تفاعلًا كبيرًا في فترة وجيزة.

وقاربت قناة رونالدو عبر يوتيوب من الوصول إلى 70 مليون مشترك بينما بلغ عدد مقاطع الفيديو التي نشرها النجم البرتغالي إلى 72 فيديو منذ شهر أغسطس الماضي.

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