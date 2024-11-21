كريستيانو رونالدو يتحدث عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية (فيديو)

صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بأن الشعب السعودي ودود جدًّا وأنا أحب أن اقابل الود بالمثل.

🚨🎥 - الاسطورة كريستيانو من وثائقي نتفليكس:



"الشعب السعودي ودود جدًا وانا احب ان اقابل الود بالمثل." ❤️❤️



pic.twitter.com/1G2T7TEe2p — عالم القوت (@GOATTWORLD) November 21, 2024

وتحدث كريستيانو خلال فيلم وثائقي عبر نتفليكس عن الدوري السعودي عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية قائلًا: دائمًا تكون البداية صعبة هذه قاعدة عامة، الثقافة هنا مختلفة، عائلتي جزء لا يتجزأ من حياتي وأحيانا يشتاق أطفالي إلى أوروبا هذا طبيعي لا شيء سهل في هذه الحياة.

🚨🎥 - الاسطورة كريستيانو من وثائقي نتفليكس يتحدث عن صعوبات انتقاله الى السعودية:



"دائما تكون البداية صعبة هذه قاعدة عامة، الثقافة هنا مختلفة، عائلتي جزء لا يتجزأ من حياتي، احيانا يشتاق اطفالي الى اوروبا هذا طبيعي لا شيء سهل في هذه الحياة" pic.twitter.com/KagRtxt97V — عالم القوت (@GOATTWORLD) November 21, 2024

وتابع: أنا هنا للفوز وحصد الألقاب وتحسين أداء النصر وتطوير إمكانات الدوري، ويساعدونني فأساعدهم نعمل على قلب رجل واحد".

وتصدر كريستيانو رونالدو، التشكيل المثالي لمرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.



وكشف موقع "هوسكورد"، عن التشكيل المثالي لمرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية، والذي تصدره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسيطر عليه نجوم منتخب ألمانيا بتواجد 3 لاعبين.



وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراء قرعة ربع النهائي غدًا الجمعة دون تحديد توقيت معين ولكنه سيكون نهارًا حسب بيان رسمي صادر عن "يويفا".



وتقام منافسات جولة الذهاب لدور ربع النهائي يوم 20 مارس المقبل على ملاعب المنتخبات التي احتلت الوصافة ثم تقام جولة الإياب يوم 23 من نفس الشهر.

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