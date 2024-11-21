الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كريستيانو رونالدو يتحدث عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية (فيديو)

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وعائلته

صرح النجم البرتغالي  كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بأن الشعب السعودي ودود جدًّا وأنا أحب أن اقابل الود بالمثل.

 

 

وتحدث  كريستيانو خلال فيلم  وثائقي عبر نتفليكس عن الدوري السعودي عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية قائلًا: دائمًا تكون البداية صعبة هذه قاعدة عامة، الثقافة هنا مختلفة، عائلتي جزء لا يتجزأ من حياتي  وأحيانا يشتاق أطفالي إلى أوروبا هذا طبيعي لا شيء سهل في هذه الحياة.

 

وتابع: أنا هنا للفوز وحصد الألقاب وتحسين أداء النصر وتطوير إمكانات الدوري، ويساعدونني فأساعدهم نعمل على قلب رجل واحد".

وتصدر  كريستيانو رونالدو،  التشكيل المثالي لمرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.


وكشف موقع "هوسكورد"، عن التشكيل المثالي لمرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية، والذي تصدره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسيطر عليه نجوم منتخب ألمانيا بتواجد 3 لاعبين. 

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراء قرعة ربع النهائي غدًا الجمعة دون تحديد توقيت معين ولكنه سيكون نهارًا حسب بيان رسمي صادر عن "يويفا".

وتقام منافسات جولة الذهاب لدور ربع النهائي يوم 20 مارس المقبل على ملاعب المنتخبات التي احتلت الوصافة ثم تقام جولة الإياب يوم 23 من نفس الشهر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغالي كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطولة دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

مواد متعلقة

كريم بنزيما: كرة القدم حياتي لكن العيش قرب مكة أمر مختلف

رونالدو: لم أختر الدوري السعودي من أجل المال ويرد على انتقاله للهلال (فيديو)

تشكيل منتخب 2008 أمام تونس بتصفيات شمال أفريقيا

غياب وسام أبو علي، التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

لقطات من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

بمشاركة الدوليين، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

غيابات بالجملة للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

خسارة وحيدة وهجوم ناري، أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس قبل ساعات من قرار البنك المركزي

سجال حول حقيقة انهيار سد النهضة جزئيًّا، صورة الأقمار الصناعية تكشف الكارثة وتثير القلق بين الخبراء

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

السيسي: مستمرون في جهود التنمية الشاملة لتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل

منوعات

المزيد

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

المزيد

خدمات

المزيد

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لماذا الزنجبيل المشروب الأقوى في الشتاء؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم تكرار صلاة الاستخارة وكيفية صلاتها

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة