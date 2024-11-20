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سيحطم أرقام المشاهدات، جورجينا تخدع رونالدو للكشف عن ضيفه "المثير" على يوتيوب

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

يستمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإشعال الأجواء لدى متابعيه على قناته في منصة "يوتيوب"، بالإعلان عن ضيف "سيشعل" الإنترنت حسب وصفه، لكنه احتفظ بسرية هوية الشخص المرتقب.

وحاولت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي، معرفة هوية الضيف.

ونشر رونالدو فيديو على قناته بعنوان "جورجينا تخدعني للكشف عن ضيفي الجديد"، حيث تم إجراء حوار خيالي بينهما ضمن مشاهد سابقة لهما بالقناة، وهي تريد أن تعرف من هو ضيفه الذي تحدث عنه؟ كما نشر فيديو آخر مع ريو فيرديناند وهو يعلن عن قدوم ضيف له أكثر منه شهرة.

ليقوم رونالدو بالنهاية بالكشف عن هويته بعدما كتب اسمه على لوحة وأظهره لها فقط، ليكون رد فعلها: "يا إلهي، هذا الضيف سيحطم أرقام المشاهدات على الإنترنت، عليك أنت تكون مستعدا".

وتداول رواد الإنترنت عبر موقع "إكس" صورة مسربة تفيد بأن ضيف رونالدو قد يكون اليوتيوبر الأمريكي الشهير "مستر بيست".

ويتابع "مستر بيست" أكثر من 331 مليون مشترك على قناته على "يوتيوب"، مما يجعله صاحب أكبر عدد من المشتركين في قناة عبر موقع الفيديوهات الشهير.

يذكر أن رونالدو أنشأ مؤخرا قناة رسمية عبر موقع يوتيوب باسمه ونالت تفاعلا كبيرا، وتخطى عدد المشتركين بها حاجز 66 مليون متابع حول العالم.

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كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي يوتيوب عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز

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