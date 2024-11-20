بسوبر هاتريك، رونالدو الجديد يقود السويد لاكتساح أذربيجان بسداسية بدوري الأمم الأوروبية

سجل فيكتور جيوكيرس، مهاجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي والملقب برونالدو الجديد، 4 أهداف (سوبر هاتريك) ليقود منتخب السويد لانتصار كاسح على ضيفه منتخب أذربيجان 6 / 0، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الثالث في دوري أمم أوروبا.



فوز سلوفاكيا على إستونيا

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز المنتخب السلوفاكي على ضيفه الإستوني 1 /0.

وحل منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة يليه منتخب إستونيا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط ثم أذربيجان في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

تفاصيل مباراة السويد وأذربيجان

وصعد منتخب السويد للمستوى الثاني في ظل تصدره المجموعة الأولى من المستوى الثالث برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وبسجل خال من الهزائم.

وحسم منتخب السويد فوزه على أذربيجان منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بثلاثية، حيث افتتح ديان كولوسيفسكي التسجيل في الدقيقة العاشرة ثم أضاف فيكتور جيوكيرس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و37.

وفي الشوط الثاني سجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني له والثالث للسويد في الدقيقة 57 ثم أحرز فيكتور جيوكيرس الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 58 و70.

وانفرد جيوكيرس بصدارة قائمة هدافي دوري أمم أوروبا برصيد تسعة أهداف.

ولفت جيوكيرس الأنظار إليه بقوة ليبقى من أفضل مواهب كرة القدم في أوروبا، ويقفز سعره إلى 100 مليون دولار.

وفوتت الأندية الإنجليزية فرصة ثمينة لضم جيوكيرس، ليستغل نادي سبورتنج لشبونة الموقف ويضمه من كوفنتري سيتي أحد أندية الدرجة الثانية في إنجلترا بالعام الماضي مقابل 25 مليون دولار.

وسجل 66 هدفا في 68 مباراة مع الفريق البرتغالي منها 23 هدفا في 18 مباراة هذا الموسم، وساهم بقوة في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

ويتفوق المهاجم البالغ من العمر 26 عاما هذا الموسم على روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 19 هدفا في 17 مباراة مع برشلونة، والإنجليزي هاري كين 17 هدفًا في 16 مباراة مع بايرن ميونخ، والنرويجي إيرلينج هالاند 15 هدفا في 16 مباراة مع مانشستر سيتي.

وعلى ملعب أنتونا مالاتينسكيو، سجل دافيد ستريليتش هدف الفوز لمنتخب سلوفاكيا في الدقيقة 72.

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