تفاصيل فعاليات اليوم الأول للملتقى المجمع لبرنامج أهل مصر بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات الملتقى المجمع لبرنامج أهل مصر بإجمالي ٢٠٠ مشارك من كل محافظة من المحافظات الحدودية.

تضمن اليوم الأول الاستقبال والتسكين بالمدينة الشبابية، ثم الجلسة الافتتاحية للبرنامج وندوة دينية عن التفكك الأسرى ألقاها الدكتور محمد معتوق مدير إدارة الفتوى، والدكتور إبراهيم مدير إدارة لم الشمل، واختتم اليوم بلقاء حواري عن مكافحة الإدمان والتعاطي بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.



وتهتم وزارة الشباب والرياضة ببرنامج أهل مصر لترسيخ التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية وتنفيذ ندوات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لأهم المعالم السياحية التاريخية، تكمن أهمية تلك البرامج في زيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات ورحلات أهل مصر.





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و بحضور أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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