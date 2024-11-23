السبت 23 نوفمبر 2024
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محافظات

وكيل رياضة جنوب سيناء يلتقي بمتطوعي "YlY" تمهيدا لتدشين المشروع بالمحافظة

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء

التقى محمد فتحي توفيق وكيل وزاره الشباب والرياضة بجنوب سيناء مع مجموعة من شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YlY تمهيدا لتدشين المشروع بالمحافظة، وتناول اللقاء التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والجهود التي بذلوها منذ انطلاق المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

خلال اللقاء، تم استعراض الإنجازات التي حققها المشروع والتخطيط للأعمال المستقبلية بهدف تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع.

 

 كما تابع الاجتماع الاستعدادات النهائية للفعالية المركزية الكبرى Learn 7، التي ستُقام لأول مرة بمحافظة جنوب سيناء،  يوم الأربعاء 27 من الشهر الجاري، ويشهدها وزير الشباب والرياضة اونلاين.

كما عرف وكيل  وزارة الشباب والرياضة  متطوعي وزاره الشباب والرياضه YLY علي البطولات والأنشطة الدولية والمركزية والمحلية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة علي أرض المحافظة والدور الذي يقوم به أبناء المحافظة من أعضاء البرلمان وأندية التطوع والكشافة والجوالة في التنظيم والدروع والجوائز التي حصلت عليها المحافظة في مجالات عدة، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل كما أكد علي حرص الوزارة على تمكين الشباب ودعمهم، ليكونوا شركاء أساسيين في تحقيق النجاح.

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يذكر أن المشروع الشبابي " شباب يدير شباب YLY " قد أطلقه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عام ٢٠١٨، وهو مشروع مجتمعي شبابي غير قابل للربح يهدف إلي توسيع قاعدة الممارسة المجتمعية لدي الشباب.

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