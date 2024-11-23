السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بدر عبد العاطى يكشف عن دعم بوليفيا لمصر بمكون هام لتصنيع السيارات الكهربائية (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى ووزيرة خارجية بوليفيا، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن معدن الليثيوم الموجود فى بوليفيا هو معدن شديد الأهمية للاستخدام فى السيارات الكهربائية.

 

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سيليندا سوسا، وزيرة خارجية بوليفيا، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ان مصر لديها خطة طموحة فى مجال السيارات الكهربائية.

 

 

وأوضح أن الليثيوم مكون أساسى فى تصنيع السيارات الكهربائية، وبالتالى هناك تعاون وتنسيق لكيفية استفادة مصر من هذا المكون الهام من بوليفيا.

وأضاف أن هناك دعما للخطط المصرية الطموحة للنقل الذكى وتصنيع السيارات الكهربائية للإنتاج المحلي أو التصدير.

 

 

وزير الخارجية: الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية

عبد العاطي يستعرض جهود وقف إطلاق النار بغزة مع رئيس الوزراء الفلسطيني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية بوليفيا مصر و بوليفيا

مواد متعلقة

وزير الخارجية: الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية

عبد العاطي يستعرض جهود وقف إطلاق النار بغزة مع رئيس الوزراء الفلسطيني

بدر عبد العاطى: بناء السدود في الكاميرون له أولوية كبيرة

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

تفاصيل المعاينة الأولية وتفريغ الكاميرات لشقة محمد رحيم

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

إصابة 11 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بترعة في كفر الشيخ

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

منوعات

المزيد

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية