الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى دولة الكويت في زيارة لتعزيز العلاقات

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، فى زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي التباحث مع كبار المسئولين الكويتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. ومن المقرر أن يلتقي  وزير الخارجية بعدد من أعضاء الجالية المصرية، وبعض المستثمرين الكويتيين.

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بدر عبد العاطي التباحث مع كبار المسئولين الكويتيين أمن واستقرار المنطقة الجالية المصرية

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