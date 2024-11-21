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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة للمرور بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق،
حملة مرورية بالطرق، فيتو

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور  خلال حملة مكبرة استهدفت الطرق الصحراوية والزراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1137 مخالفة تجاوز سرعات و89 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 40 دراجة نارية مخالفة، 89 مخالفة موقف عشوائي، 99 مخالفة شروط الترخيص.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

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الادارة العامة للمرور القاهرة والجيزة الطرق الصحراوية

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