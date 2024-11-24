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رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي واستاد أبيدجان قبل المباراة المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق استاد أبيدجان الإيفواري بعد غد الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

تستعرض فيتو معكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات  النادي الاهلي مع فريق استاد أبيدجان الإيفواري قبل المواجهة المرتقبة بينهما الثلاثاء المقبل. 

تاريخ مواجهات الأهلي واستاد أبيدجان 

ولم يسبق وأن ألتقي النادي الأهلي مع فريق استاد أبيدجان طوال تاريخ المسابقات الإفريقية، حيث ستكون تلك هي المواجهة الأولى التي ستجمع الفريقان طوال تاريخهما.

القيمة السوقية لـ الأهلي واستاد أبيدجان

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ القيمة نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان 

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته أمام فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قرر منح لاعبو الفريق راحة سلبية أمس لمدة 24 ساعة، عقب التعادل أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقيمت أمس الأول في الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

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