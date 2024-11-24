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رياضة

بفارق 30 مليون يورو، الأهلي يكتسح ستاد أبيدجان في القيمة السوقية

الأهلي, فيتو
الأهلي, فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان بعد غد الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وفي السطور القادمة نستعرض القيمة السوقية لفريقي الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري قبل المواجهة المنتظرة في دوري أبطال إفريقيا. 

 

القيمة التسوقية لـ الأهلي وستاد أبيدجان

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ القيمة نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.

 

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان 

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته أمام فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

 

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قرر منح لاعبو الفريق راحة سلبية أمس لمدة 24 ساعة، عقب التعادل أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقيمت أمس الأول في الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وفي سياق آخر، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معاونيه إعداد تقرير فني شامل عن فريق ستاد أبيدجان منافس القلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة الفريقين الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا. 

وحرص كولر على الاجتماع مع ياسين ميكاري محلل أداء القلعة الحمراء، لتكليفه بإعداد تقرير يتضمن كافة التفاصيل عن الفريق الإيفواري.

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