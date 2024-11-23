السبت 23 نوفمبر 2024
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رياضة

كولر يطلب من معاونيه تقريرا فنيا شاملا عن فريق ستاد أبيدجان

كولر
كولر

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معاونيه إعداد تقرير فني شامل عن فريق ستاد أبيدجان منافس القلعة الحمراء استعدادا لمواجهة الفريقين الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا. 

وحرص كولر على الاجتماع مع ياسين ميكاري محلل أداء القلعة الحمراء، لتكليفه بإعداد تقرير يتمن كافة التفاصيل عن الفريق الإيفواري. 

 

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على إستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

 

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري. 

وسجل عمرو السولية هدف النادي الأهلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. 

وأحرز فان ديرك هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدقيقة 87. 

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