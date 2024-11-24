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رياضة

الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور ١٥ دقيقة من مرانه غدا

مران الأهلي
مران الأهلي

دوري ابطال إفريقيا، يسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي غدا الاثنين استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان المقرر لها السادسة مساء بعد غد الثلاثاء في الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمر صحفي غدا الاثنين للحديث عن مباراة ستاد أبيدجان في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المحدد لها بعد غد الثلاثاء. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي الدفع بمروان عطية أساسيا في قيادة خط الوسط بعد غد الثلاثاء أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا حيث غاب اللاعب عن التشكيل الأساسي أمام الاتحاد السكندري فى الدوري امس الأول. 

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع احمد جاب الله طبيب الفريق من أجل الوقوف على تطورات برنامج تأهيل وسام أبو علي مهاجم الفريق الذي تأكد غيابه عن التدريبات لمدة قد تصل إلى ثلاث اسابيع بسبب الإصابة بشرخ في وجه القدم. 

كما ينتظم عمر كمال لاعب الأهلي في المران الجماعي اليوم بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد أبعدته عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة حيث ينتظر اللاعب مشاركته في التدريبات الجماعية الليلة. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة اليوم مع لاعبيه قبل انطلاق المران المسائي من أجل تصحيح أخطاء مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت امس الأول وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق وذلك قبل مواجهة ستاد أبيدجان المقرر لها بعد غد الثلاثاء. 

و يختتم فريق ستاد أبيدجان الإيفواري تحضيراته مساء غدا الاثنين استعدادا لمواجهة الأهلي بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتصل بعثة ستاد أبيدجان اليوم الي القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي المرتقبة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على إستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

 

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم الأحد، استعدادا لمباراته أمام فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قرر منح لاعبو الفريق راحة سلبية امس لمدة 24 ساعة، عقب التعادل أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقيمت أمس الأول في الدوري الممتاز. 

وفي سياق أخر، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معاونيه إعداد تقرير فني شامل عن فريق ستاد أبيدجان منافس القلعة الحمراء استعدادا لمواجهة الفريقين الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا. 

وحرص كولر على الاجتماع مع ياسين ميكاري محلل أداء القلعة الحمراء، لتكليفه بإعداد تقرير يتضمن كافة التفاصيل عن الفريق الإيفواري. 

 

 

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