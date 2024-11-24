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رياضة

أول تعليق لـ محمد صلاح على فوز ليفربول على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح, فيتو
محمد صلاح, فيتو

علق محمد صلاح  قائد المنتخب الوطني على تسجيله هدفين في فوز فريقه ليفربول على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية عقب المباراة: إنه أمر رائع نأمل أن نستمر في هذا الاتجاه لدينا مباراة ضد مانشستر سيتي لذا نأمل أن نفوز بها ونتقدم بفارق 11 نقطة.

وتابع:"مانشستر سيتي سيظل مانشستر سيتي، يمر بفترة سيئة الآن ولكن لديه لاعبين رائعين".

 

مباراة ليفربول وساوثهامبتون 

قاد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون 

افتتح سوبوسلاي التسجيل لصالح ليفربول بالدقيقة 30 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل ساوثهامبتون عن طريق أرمسترونج من ركلة جزاء على مرتين بعد تصدي كيليهر لها قبل أن يصوبها في الشباك بالدقيقة 42، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الثاني  اللاعب فيرنانديز في الدقيقة 56، فيما تعادل لليفربول محمد صلاح في الدقيقة 64 قبل أن يسجل الفرعون هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

 

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبدأ ليفربول مباراة ساوثهامبتون كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبرخ،  كورتيس جونز.

في خط الهجوم:  محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز.

تشكيل ساوثهامبتون أمام ليفربول

في حراسة المرمى: ماكارثي

في خط الدفاع: ووكر-بيترز، هاروود-بيليس، ستيفنز

في خط الوسط: فريزر، داونز، لالانا، فرنانديز، ديبلينج

في خط الهجوم: أونوا تشو، أرمسترونج.

Southampton starting team: McCarthy, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Stephens (captain), Fraser, Downes, Lallana, Fernandes, Dibling, Armstrong, Onuachu. Substitutes: Lumley, Sugawara, Bree, Manning, Ugochukwu, Aribo, Kamaldeen, Brereton Díaz, Archer. On the right side of the line-up graphic is a picture of Adam Lallana in the red-and-white home shirt, looking straight towards camera with a focused look on his face. Lallana, who is pictured against a grey background, is pulling at the back of his collar with both hands. On the left side of the graphic is the line-up text, which is printed in white lettering against a textured red background.

بهذه النتيجة يواصل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 8  نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها، برباعية نظيفة بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

 

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