أرقام قياسية لمحمد صلاح أمام ساوثهامبتون قبل لقاء اليوم

يحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفًا على نظيره فريق ساوثهامبتون، اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "سانت ماري".

أرقام صلاح أمام ساوثهامتون

نجح صلاح في هز شباك ساوثهامبتون 7 مرات في 11 مواجهة سابقة، كما صنع 4 أهداف آخرين لزملائه.

صلاح يحتاج لتسجيل هدف آخر في مرمى ساوثهامتون ليكون أكثر لاعبي ليفر تسجيلا للأهداف في شباك الفريق الملقب بالقديسين بالتساوي مع رودي فولر.

إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح

ويسعى محمد صلاح لتسجيل هدفين خلال المباراة من أجل الوصول إلى الهدف رقم 100 له خارج ملعب أنفيلد مع ليفربول في جميع المسابقات.

ويمتلك صلاح حاليًّا 98 هدفا مع ليفربول في المباريات خارج الملعب.

ويأمل ليفربول تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتوسيع الفارق أكثر مع مانشستر سيتي، قبل صدامهما المرتقب في الجولة القادمة، على ملعب "الأنفيلد".

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

وتذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها برباعية نظيفة، بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

وعلى صعيد آخر كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر منصة إكس، الخميس، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، هو أفضل لاعب في البريميرليج حتى الآن بتصويت الجماهير.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي.

بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، خلف هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ12 هدفًا.

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