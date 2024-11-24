انهار عليهم جبل تروان، بحث مكثف لانتشال جثث 5 أشخاص فى الوادى الجديد

تكثف الأجهزة الأمنية والحماية المدنية في محافظة الوادي الجديد جهودها لانتشال جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم بعد أن انهار عليهم جبل تروان شمال مدينة الخارجة.

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بمصرع 5 أشخاص انهار عليهم جبل «تروان»، حيث تحركت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية وقيادات أمنية لموقع الحادث، وسط محاولات كبيرة لتحديد مدخل الجبل المنهار، لرفع حطام الجبل وسحب الجثث من تحت الأنقاض.

فيما تكثف أجهزة البحث جهودها لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة التنقيب عن الآثار أو كونها أعمال توسعات زراعية نظرا لملاصقة الجبل للعديد من المشروعات الزراعية بهذه المنطقة بمدينة الخارجة.

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