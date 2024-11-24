اختار اللى يناسبك، تفاصيل الحجز بشقق 6 مشروعات بالمدن الجديدة والمحافظات

تطرح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية شقق 6 مشروعات متنوعة ويستمر باب التقديم والحجز للشقق حتى نهاية ديسمبر المقبل، ونستعرض تفاصيل المشروعات المطروحة حتى تختار ما يناسبك منها:

طرح شقق سكن كل المصريين 5

يضم الطرح 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويضم شقق جاهزة للتسليم وشقق تحت الانشاء التسليم خلال 3 سنوات وتفاصيلها كالتالي:

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة

40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

والشقق فى مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

الشقق الجاهزة للتسليم بمساحة 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه تقع في:

محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي "أبو جرج، وأبطوجة".

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه تقع في:

محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل" ومدينة جهينة في مواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشأة في موقع "خارفة المنشأة"، ومدينة طهطا في مواقع "الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية"، وفي مدينة المراغة في مواقع "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما في موقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".

الشقق الجاهزة للتسليم بمساحة 90 مترًا بالمحافظات وبسعر 250 ألف جنيه تضم:

- أسوان بمدينة "كوم أمبو- وإدفو".

- الجيزة بمدينة "جزر القطوري- العياط".

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه تقع في:

-أسوان بمدينة إدفو.

-أسيوط بساحل سليم بموقع "المطمر".

- منفلوط بموقع "العتامنة".

-الفيوم بمدينة "هوارة".

-المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع "بهواش".

-سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية.

-الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه.

-قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.

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-الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات بسعر 300 ألف جنيه تضم:

-أسيوط في مدن "أبنوب، منقباد، والبداري".

-الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة"، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة "الضبعية".

-الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه تقع في:

- أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين".

- الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود.

- المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة.

- البحيرة بمدينة كفر الدوار.

-المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة.

-بني سويف بمدينة بياض العرب.

-محافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب.

-محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة".

-محافظة مطروح بمدينة الحمام.

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري 90 مترًا وبسعر 400 ألف جنيه تقع في:

- محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس".

-محافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"ومدينة نقادة بموقع "الشيخ حسين".

-محافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية.

-محافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.

على جانب آخر تطرح الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية شقق بمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة مصر والاسكان المتميز بالمدن الجديدة والتفاصيل كالتالي:

التقديم على شقق دار مصر

تطرح وزارة الإسكان شقق دار مصر ضمن برنامج “مسكن” والشقق فى مدن:

- 6 أكتوبر:

22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².

العاشر من رمضان:

11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².

السادات:

11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م²

أسعار شقق دار مصر

_100 الف جنيه جدية الحجز

-حدائق أكتوبر 11250 جنيها سعر المتر

-العاشر من رمضان 10200 جنيه سعر المتر

-السادات 8500 جنيه للمتر

طرح شقق جنة مصر

يتضمن الطرح عدد من المدن الجديدة والشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم وتضم:

-القاهرة الجديدة:

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



- 6 أكتوبر:

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



دمياط الجديدة:

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

أسعار شقق جنة مصر

جدية الحجز 100 ألف جنيه

-القاهرة الجديدة 15850 جنيها للمتر

مساحات الشقق 100- 140 مترا مربعا

-6 أكتوبر 15500 جنيه للمتر

مساحات تتراوح بين 115- 150 مترا مربعا

-دمياط الجديدة 12950 جنيها سعر المتر

مساحات 100- 150 مترا مربعا

طرح شقق سكن مصر

يتضمن الطرح عدد من المدن الجديدة والشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم وتضم:

-القاهرة الجديدة:

700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².



- 6 أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².



-حدائق أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².



-أكتوبر الجديدة:

300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².



الشروق:

35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².



المنيا الجديدة:

34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².



غرب قنا:

246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².



ناصر (غرب أسيوط):

310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².



دمياط الجديدة:

160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².



العلمين الجديدة:

600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².

أسعار شقق سكن مصر بالطرح الجديد

القاهرة الجديدة 11500 جنيه للمتر

حدائق أكتوبر 9600 جنيه للمتر

أكتوبر الجديدة 9900 جنيه

الشروق 11470 جنيهًا للمتر

العلمين الجديدة 15000 جنيه للمتر

دمياط الجديدة 11000 جنيه للمتر

المنيا الجديدة 8100 جنيه للمتر

غرب قنا الجديدة 7650 جنيهًا للمتر

ناصر الجديدة –غرب اسيوط 8150 جنيهًا للمتر



طرح شقق الإسكان المتميز

يتضمن الطرح عدد من المدن الجديدة والشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم وتضم:

دمياط الجديدة:

83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².

المنصورة الجديدة:

890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

بدر:

1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.

العبور:

456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².

التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

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