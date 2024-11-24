كيف تحجز شقق جنة مصر بالمدن الجديدة؟

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن غلق باب التقديم على شقق مشروع جنة مصر ضمن طرح الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة ضمن برنامج مسكن وذلك يوم 26 ديسمبر المقبل.

وننشر تفاصيل التقديم والحجز:

خريطة طرح شقق جنة مصر كالتالي:

-القاهرة الجديدة:

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



- 6 أكتوبر:

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



دمياط الجديدة:

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

أسعار شقق جنة مصر بالطرح الجديد

-القاهرة الجديدة 15850 جنيها للمتر

جدية الحجز 100 ألف جنيه

مساحات الشقق 100- 140 مترا مربعا

-6 أكتوبر 15500 جنيه للمتر

مساحات تتراوح بين 115- 150 مترا مربعا

100 ألف جنيه جدية الحجز

-دمياط الجديدة 12950 جنيها سعر المتر

مساحات 100- 150 مترا مربعا

100 ألف جنيه جدية الحجز

التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

شروط التقديم على الشقق

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

-ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

3 لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة).

4. تعتبر أحكام القانون رقم (59) لســ1979ـنة في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لـــسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون (119) لس 2008 سنة ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

6. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة في هذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

7. يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها وإن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح دون أدنى مسئولية على الهيئة وأجهزتها.

9. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز الوحدة حاليًا أو مستقبلا.

10. لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

11. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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