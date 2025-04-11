الرسول والشباب (2)

تمكين الشباب كان هو شعار دولة الإسلام الفتية، وربما لم يتنبه المؤرخون، وكتَّاب التاريخ لهذا الأمر، وأغفلوه إلى حد كبير.. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على تربية الشباب بشكل صحيح، وغرس تعاليم الإسلام الحقيقية، من رحمة، وشجاعة، وزهد واجتهاد، وتسامح، وصدق، وحب، وورع، وتقوى، كما حارب الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، التطرف والعنف، والبغض والحقد والكراهية، والتنابز، وغيرها مما كان يزخر بها المجتمع الجاهلي قبل الإسلام.

دعونا نطالع قصة سعد بن أبي وقاص الشهيرة مع أمه حين أسلم، واتبع الرسول، صلى الله عليه وسلم، وقد فشلت كل محاولات رده وصده عن سبيل الله، حتى لجأت أمه إلى وسيلة لم يكن أحد يشك فى أنها ستهزم روح سعد وترده إلى وثنيته مرة أخرى، حيث أعلنت صومها عن الطعام والشراب حتى يعود إلى دين آبائه وقومه..

ومضت والدته فى تصميم مستميت تواصل إضرابها عن الطعام والشراب حتى أوشكت على الهلاك، وأخذه بعض أهله إليها ليلقي عليها نظرة الوداع، آملين أن يرق قلبه حين يراها فى سكرات الموت، غير أن إيمان سعد بالله ورسوله تفوق على هذا المشهد الرهيب الذى يذيب الصخر، حيث قال لها:

"تعلمين والله يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت دينى هذا لشئ، فكلى إن شئت أو لا تأكلى"!

فتراجعت أمه عن عزمها ونزل الوحى يحيي موقف سعد ويؤيده، قال تعالى: "إِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ".

أما عن حكاية الفتى الأرقم، فقد أسلم رضي الله عنه، ولم تجاوز سنه الـ 16 عامًا على يد الصديق أبو بكر، وقيل إنه كان سابع من أسلموا، وقيل بل كان العاشر بين المسلمين.

وكان الأرقم فتى قريش الثري المرفه يتدفقُ شبابا ووسامة، كما إنه أحد أبناء بني مخزوم أصحاب السلطة والمال والمكانة التي تحمل لواء الحرب في قريش، والتي عُرفت، قبل أن يهديهم الله إلى الإِسلام، بشدة عداوتها للنبي. ولذا لم يخطر ببال أحدٍ في قريش، أن يدخل هذا الفتى المخزومي الثري، في دين محمد.

وكان رضي الله عنه ذكيا حكيما، كتم إسلامه، ولم يخبر حتى أقرب الأقارب. وكانت داره على جبل الصفا في منطقة هادئة بالقرب من الكعبة المشرفة، لا يسكنها سوى أثرياء قريش، وبالتالي فهي بمعزلٍ عن المتربصين بالمسلمين في مكة، ولا تخطر على بال أحدٍ من المشركين.

واختار النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، دار الأرقم لتكون مقرًا للدعوة لهذه الأسباب، فضلًا عن أن الأرقم، رضي الله عنه، كان صغيرا، وولن يخطر ببال أحد المشركين أن النبي والمسلمين الأوائل يتجمعون في بيت فتى صغير، ولن تبحث قريش في بيوت الصبيان عن النبي وأصحابه، وكان من قبيلة بني مخزوم، العدو التاريخي لـ "بني هاشم" التي ينتمي إليها النبي، صلى الله عليه وآله وسلم.

وكان الفتى رفيع الشأن من كتبة الوحي، بل هو أول كاتب للوحي في تاريخ الإسلام، كما أجمع المؤرخون.. ويروي أنس بن مالك، أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وكان عتاب شديدا على المريب، ليّنا على المؤمنين، وكان يقول: والله لا أعلم متخلفا عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه؛ فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق.

فقال أهل مكة: يا رسول الله، استعملت على أهل الله أعرابيا جافيا، فقال: إني رأيت فيما يرى النائم أنه أتى باب الجنة، فأخذ بحلقة الباب فقعقعها (أخذ يدقها) حتى فُتح له ودخل.

علينا أن نربي أبناءنا على قراءة مثل هذه القصص وأمثالها، ففيها كل ما يحتاجه النشء من عناصر النجاح، ومقومات التميز.. فيها صدق الإيمان.. والكرم.. والورع والتقوى.. والزهد.. والشجاعة.. والحلم، والرحمة، والتسامح، والعفاف، والعلم والحكمة، والمهم أنها لا وجود فيها للعنف ولا للتطرف ولا للتشدد، وأيضا لا وجود للتفريط والانحلال.

أنصح الآباء بحث الأبناء على مطالعة قصص شباب الصحابة، ففيها الكثير من الفوائد، والدروس التي تعين على تخطي مرحلة المراهقة بزاد وذخيرة من البر، والتقوى، وحب الناس، وتقبل الآخر، والتسامح.

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