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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 250 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 250، الصادر في 11 نوفمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق.

وجاءت القرارات كالتالي: 

-قرارات وزارة الداخلية، بشأن إبعاد يمنيين خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وحرمان سيدة هندية من اكتساب الجنسية المصرية، يبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدوعٍ أمنية.

-قرارات وزارة الداخلية بشأن الأذن لـ 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.  


-قرار وزارة الإسكان والمرافق، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 12٫52 فدان بما يعادل 52589٫76 متر مربع، الكائنة بمنطقة الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة إن سى بى جروب للتطوير العقارى NCB، لإقامة مشروع عمرانى متكامل. 

 

 

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