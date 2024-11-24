الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد البازارات بمرسى ناصر السياحي (صور)

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد البازارات المخصصة لعرض منتجات التلي والنسي

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، البازارات التى وجه بإتاحتها بمرسى ناصر السياحي لعرض منتجات الحرف التراثية، وعلى رأسها حرفتا التلي والنسيج، لتكون معرضًا دائمًا لعرض هذه المنتجات، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، وفريدة سلام رئيس حي الكوثر في إطار توجيهات الدولة وخطة محافظة سوهاج لدعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية، وفى ضوء زيارته الأخيرة لقرية النسيج بحي الكوثر. 

محافظ سوهاج يتفقد البازارات المخصصة لعرض منتجات التلي والنسيج بمرسى ناصر السياحي

وأكد سراج خلال الجولة أهمية دعم هذه الصناعات التراثية التي تعد جزءًا من الهوية الثقافية للمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتوفير فرص تسويقية لأصحاب الحرف اليدوية من خلال مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية، فضلًا عن توفير منافذ دائمة لعرض منتجاتهم.

وأشار المحافظ إلى أن البازارات التي تم تجهيزها ستسهم بشكل كبير في الترويج لهذه الحرف وتسويقها، مؤكدًا على ضرورة تجهيز هذه الأماكن بالشكل اللائق الذى يتناسب مع الزوار وتوفير بيئة ملائمة لعرض المنتجات، كما وجه بضرورة التنسيق مع إدارة السياحة لجذب الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات لزيارة هذه البازارات والتعرف على المنتجات التاريخية التي تتميز بها سوهاج، واستغلال رسو البواخر السياحية في مرسى ناصر لجذب السياح وزيادة الاهتمام بهذه الصناعات التقليدية التي تميز محافظة سوهاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عبد الهادى الحرف التراثيه الدكتور الحرف التراث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حرف اليدوية سكرتير عام المحافظة محافظ سوهاج محافظة سوهاج نائب المحافظ

مواد متعلقة

إجراء أول عملية تجميل شفط دهون ونحت قوام فى مستشفى سوهاج

رئيس مياه سوهاج يتفقد توسعات محطة مياه غرب السطحية

ضبط 4 أشخاص خلال مشاجرة في سوهاج

جامعة سوهاج تستقبل أطفال دار تحفيظ القرآن بالصلعا والدير الأحمر بأدفا

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

رغم انخفاض سعر الطن 2000 جنيه، ارتفاع ملحوظ في أسعار زجاجة الزيت

منوعات

المزيد

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة والتخصصات للتعيين في المعاهد الأزهرية بـ“الحصة” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه

صفات أهل الشورى ومفهومها في الإسلام

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

المزيد
الجريدة الرسمية