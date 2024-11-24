إجراء أول عملية تجميل شفط دهون ونحت قوام فى مستشفى سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بالمستشفى العام بعمل اول حالة نحت قوام وشفط دهون

(Abdominoplaty and Dermolipectomy)



إجراء أول عملية تجميل شفط دهون ونحت قوام بمستشفى سوهاج العام

وأوضح دويدار أن تلك الجراحة هي الأولي من نوعها بالمستشفى وتم إجراؤها بمهارة ودقة عالية لحالة سيدة تبلغ من العمر ٣٥ عاما تعاني من ترهلات مرضيةتؤثر علي حالتها الصحية



اول جراحة تجميل لإصلاح الشفة الأرنبية بنجاح بمستشفى سوهاج العام

ومن جانبه قال ايهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام أن عملية شد البطن (Abdominoplasty) هي إجراء جراحي تجميلي يهدف إلى تحسين مظهر البطن عن طريق إزالة الجلد الزائد وشد عضلات البطن. غالبًا ما يتم اللجوء إلى هذه العملية بعد فقدان كبير للوزن أو بعد الحمل، إذ تحدث ترهلات في الجلد وضعف في العضلات البطنية.

وفي سياق متصل نجح نفس الفريق الطبي أيضًا في عمل اول جراحة تجميل لإصلاح الشفة الأرنبية بنجاح لشاب يبلغ ٢٨ عاما بالمستشفى لافتًا أن قسم جراحة التجميل في المستشفى من الأقسام الواعدة التي تشهد تطورا سريعا ومتميزا في الآونة الأخيرة حيث انضم للقسم العديد من الكوادر الطبية الشابة المتميزة وتم توفير الكثير من الأجهزة والمستلزمات الضروريةلتقديم خدمات طبية متميزة مثل علاج الجروح الغير ملتئة وإعادة بناء الانسجة وزراعة الرقع الجلدية بمختلف انواعها والجراحات التعويضية وإصلاح الشفه الارنبيه وشق الحلق منوهًا أن هناك عياده للتجميل بالمستشفي تعمل يومي الاتنين والخميس من كل أسبوع من الساعه 8 صباحا ل 2 ظهرا وتقدم جميع الخدمات المتعلقة براحة التجميل والتي من بينها شق الحلق والشفه الارنبيه وإجراء الحالات مجانا، شفط الدهون ونحت القوام

الجراحات التعويضيه ، جراحات اليد جراحات الوجه والفكين حالات الحروق وعلاج آثار الحروق استقبال حالات الطوارى يوميا ع مدار 24 ساعه

والجدير بالذكر أن خدمات القسم المختلفة يتم تقديمها للمرضى على نفقة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والأمر الذي يساعد في تخفيف العبئ على المرضى وذويهم دون تحملهم اي أعباء مالية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا